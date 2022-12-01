Внутри квантового компьютера Google создали проходимую червоточину

Ученые Гарвардского университета и Калифорнийского технологического института впервые создали модель проходимой кротовой норы на квантовом процессоре Google Sycamore и наблюдали ключевые физические свойства червоточины, предсказанные ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В 2013 году физики Хуан Малдасена и Леонард Сасскинд показали, что передача квантовой информации через кротовую нору (ER) может быть эквивалентна квантовой телепортации (EPR), что стало известно как принцип ER = EPR. В этом случае кротовая нора должна быть стабильной и проходимой, что достигается благодаря влиянию гравитации на квантовые эффекты, создаваемые между внешними областями связанных черных дыр. В новой экспериментальной работе исследователям удалось смоделировать проходимую кротовую нору с помощью квантового процессора, созданного Google.

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Антидеситтеровское пространство (АДС) — это пространство, кривизна которого противоположна кривизне ускоренно расширяющейся Вселенной. Умозрительное растягивание АДС на двумерной плоскости увеличивает размеры центральных областей и уменьшает области на краях, что напоминает картины Эшера «Предел круга III». Такая кривизна создает гравитационное поле, притягивающее объекты к центру пространства, и при этом ничего не может коснуться границ АДС.

Физик-теоретик Хуан Малдасена в 1977 году показал, что «мир 3+1», который представлен АДС с тремя пространственными измерениями и одним временным измерением, эквивалентен двухмерному миру «2+1». Двухмерный мир, представляющий собой математическое описание квантовых полей, является своеобразной границей, на которой отображается все, что происходит в «мире 3+1». Эта концепция, которая стала основой голографического принципа, известна под названием AdS/CFT-соответствия. Важной особенностью является то, что «мир 2+1», лишенный гравитации, является альтернативным способом описания АДС с гравитацией.

Ученые рассмотрели пару черных дыр, чьи внутренние части соединены мостом Эйнштейна-Розена, как соответствующую червоточине в двухмерном антидеситтеровском пространстве (АДС2). В свою очередь, червоточина в АДС2 может быть описана моделью Сачдева-Йе-Китаева (SYK), которая связывает квантовую запутанность с AdS/CFT-соответствием. Иными словами, SYK является реализацией голографического принципа, позволяя свести гравитационные свойства червоточины к квантовой системе с запутанностью. В своей работе исследователи использовали еще более упрощенную SYK-модель, чтобы реализовать протокол квантовой телепортации, эквивалентной проходимой червоточине в АДС2, с помощью схемы всего из девяти кубитов.