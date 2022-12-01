ЕК запустила сбор старых ноутбуков и смартфонов для Украины

Еврокомиссия совместно с украинским министерством цифровой информации запустила инициативу по сбору у населения стран Евросоюза старых ненужных ноутбуков и смартфонов для Украины, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, на которое ссылается ТАСС.
По данным агентства, таким образом ЕК хочет поддержать школы и больницы государства, «которые нуждаются в цифровой технике».
Согласно документу, помощь будет направлена наиболее пострадавшим от боевых действий регионам Украины, чтобы школы и больницы продолжали работать, «несмотря на ужасные условия».
«Поэтому мы запускаем сегодня новую инициативу ноутбуки для Украины», — говорится в сообщении.
Как обратили внимание в ЕС, на Украине более 70 тыс. учителей нуждаются в ноутбуках, чтобы продолжать преподавание.
В связи с этим ЕК призвала граждан и организации собрать ненужные ноутбуки, смартфоны и планшеты, «валяющиеся без дела в домах и офисах».
Ранее в ЕК заявили, что Евросоюз не будет извиняться за сообщение о гибели 100 тыс. военных ВСУ.