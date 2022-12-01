ЕК запустила сбор старых ноутбуков и смартфонов для Украины

Еврокомиссия совместно с украинским министерством цифровой информации запустила инициативу по сбору у населения стран Евросоюза старых ненужных ноутбуков и смартфонов для Украины, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, на которое ссылается ТАСС.

Фото: газета.ру газета.ру

По данным агентства, таким образом ЕК хочет поддержать школы и больницы государства, «которые нуждаются в цифровой технике».

Согласно документу, помощь будет направлена наиболее пострадавшим от боевых действий регионам Украины, чтобы школы и больницы продолжали работать, «несмотря на ужасные условия».

«Поэтому мы запускаем сегодня новую инициативу ноутбуки для Украины», — говорится в сообщении.

Как обратили внимание в ЕС, на Украине более 70 тыс. учителей нуждаются в ноутбуках, чтобы продолжать преподавание.

В связи с этим ЕК призвала граждан и организации собрать ненужные ноутбуки, смартфоны и планшеты, «валяющиеся без дела в домах и офисах».