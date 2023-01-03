Переохлаждение убивает: как холод влияет на человеческий организм

Энергетический кризис в Европе очевидно приведет не только к экономическим проблемам: он также рискует значительно повысить температурную смертность. Портал Naked Science рассказал, как именно переохлаждение влияет на человека и почему люди гибнут на холоде.

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Многие считают, что низкие температуры способны убить человека из-за переохлаждения, но, на самом деле, это не совсем верно. Дело в том, что человеческий организм воспринимает сильный холод и жару как стрессовый фактор, а при стрессе вязкость крови резко повышается. Это эволюционный механизм, который помогал нашим древним предкам терять меньше крови от ранений диких животных во время охоты. Но сегодня этот некогда полезнейший атавизм нередко приводит к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы: именно на них и приходится большая часть смертей от холода.

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Само по себе повышение вязкости крови необязательно вредит человеку: если тот найдет убежище и согреется, организм вернется в нормальное состояние без негативных последствий. Проблемы начинаются, если человеку негде согреться, и он постоянно находится на холоде — тогда кровь постепенно становится все более вязкой, из-за чего растет количество тромбоцитов и давление. А эти факторы, в свою очередь, повышают вероятность инфарктов и инсультов. Кроме того, бездомные люди часто пытаются хоть как-то отогреться крепким алкоголем, но, чаще всего, делают лишь хуже: спиртное действительно помогает разжижать кровь, но в строго определенных объемах — если переборщить, то эффект будет прямо противоположным.

От переохлаждения ежегодно погибают десятки тысяч людей по всему миру, однако статистику и прогнозы смертности нельзя унифицировать из-за того, что разные страны обладают разной «точкой минимальной температурной смертности». Иными словами, разным порогом, при котором температура начинает причинять дискомфорт. Например, в Нидерландах эта цифра составляет +16,5 по Цельсию, тогда как на юге Испании — +35. Чему равен этот показатель в РФ — неизвестно, т.к. российские аналитики не проводили достаточных исследований.