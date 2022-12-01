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26 минут назад

Google назвала лучшие приложения на Android в 2022 году

Газета.Ruиещё 2

Компания Google в рамках подведения ежегодных итогов объявила лучшие приложения в цифровом магазине Google Play.

Google назвала лучшие приложения на Android в 2022 году
Фото: GoogleGoogle

Звание лучшего приложения 2022 года досталось программе Dream by WOMBO, которая с помощью искусственного интеллекта создает изображения по запросу пользователя. Приложение для управления списком сохраненных статей, видео, изображений Pocket от Mozilla победило в категории лучших программ для планшетов.

Победа в категории "Выбор пользователей" досталась приложению соцсети BeReal, в которой показана "настоящая жизнь" без фильтров и масок, а снимки предлагается делать и публиковать сразу после получения уведомления. Ранее проект был признан лучшим приложением 2022 года по итогам App Store Awards.

Вместе с тем Google определила лучшее приложение для досуга - PetStar, лучшую программу на каждый день - Plant Parent, лучшее приложение для работы над собой - Breathwrk и "доброе приложение" - The STIGMA.

Победа в категории "Скрытая жемчужина" досталась приложению Recover Athletics, а лучшими программами для носимых устройств и Chromebook были признаны Todoist и BandLab соответственно.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Apex Legends Mobile стала лучшей игрой года по версии Google Play.

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