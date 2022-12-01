Геологи обнаружили воду древнего моря

Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США обнаружили крошечные пузыри воды, запертые в скалах Нью-Йорка по меньшей мере 390 млн лет назад. Исследование опубликовано в Earth and Planetary Science Letters.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Находка ученых — это остатки древних морей, которые когда-то были населены большими панцирными рыбами, аммоноидами, гигантскими морскими скорпионами и трилобитами. Постепенно климат изменился, и море высохло, а окаменелости живших в нем существ стали частью железных пиритовых пород.

Изначально ученые исследовали важную экологическую проблему: процесс выщелачивания токсичного мышьяка из горных пород. Ученые заметили фрамбоиды — крошечные дефекты в виде сферических скоплений крошечных кристаллов пирита. Используя электронную микроскопию, в фрамбоидах они обнаружили крошечные пузыри соленой воды.

Минералы и драгоценные камни часто содержат захваченные жидкости, но их редко можно проанализировать в наномасштабе, подобном этому. Для открытий такого типа обычно требуется каменная соль или галит, но теперь ученые продемонстрировали применимость подобного метода для пирита, залежей которого гораздо больше.