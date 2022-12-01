В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Илон Маск научил обезьяну просить угощение силой мысли

Газета.Ru

В рамках презентации компании Neuralink, которая прошла в ночь с 30 ноября на 1 декабря, Илон Маск показал видео из лаборатории, в котором обезьяна при помощи нейроинтерфейса просит еду силой мысли. Об этом сообщает издание CNET.

На кадрах опубликованного ролика видно, как обезьяна, не используя рук, перемещает курсор по словам на экранной клавиатуре и просит таким образом фрукты. В компании называют эту технику «телепатической печатью».

Продемонстрированный результат был достигнут за счет вживления в мозг обезьяны чипа N1, который преобразует нейронные импульсы мозга в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

На данный момент технология Neuralink позволяет устанавливать только одноканальный тип связи: от животного к компьютеру. В данный момент компания активно работает над тем, чтобы наоборот научить обезьян-киборгов понимать сигналы, исходящие от компьютера.

Также в планах у компании находится разработка системы, позволяющая делать имплантацию чипов наиболее эффективной и наименее травматичной. Сейчас вживление чипа требует вскрытия черепной коробки и вмешательства в структуру мозга.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Илон Маск планирует начать испытания чипов Neuralink на людях уже через полгода.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители