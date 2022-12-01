Илон Маск научил обезьяну просить угощение силой мысли

В рамках презентации компании Neuralink, которая прошла в ночь с 30 ноября на 1 декабря, Илон Маск показал видео из лаборатории, в котором обезьяна при помощи нейроинтерфейса просит еду силой мысли. Об этом сообщает издание CNET.

На кадрах опубликованного ролика видно, как обезьяна, не используя рук, перемещает курсор по словам на экранной клавиатуре и просит таким образом фрукты. В компании называют эту технику «телепатической печатью».

Продемонстрированный результат был достигнут за счет вживления в мозг обезьяны чипа N1, который преобразует нейронные импульсы мозга в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

На данный момент технология Neuralink позволяет устанавливать только одноканальный тип связи: от животного к компьютеру. В данный момент компания активно работает над тем, чтобы наоборот научить обезьян-киборгов понимать сигналы, исходящие от компьютера.

Также в планах у компании находится разработка системы, позволяющая делать имплантацию чипов наиболее эффективной и наименее травматичной. Сейчас вживление чипа требует вскрытия черепной коробки и вмешательства в структуру мозга.