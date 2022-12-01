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20 минут назад

Экс-сотрудники Apple делают гаджет без экрана, который положит конец «эпохе смартфонов»

Газета.Ru

Стартап Humane, состоящий из бывших сотрудников Apple, анонсировал презентацию своего первого устройства, которое, по замыслу разработчиков, положит начало отказу людей от смартфонов в пользу гаджетов нового форм-фактора. Об этом сообщает издание 9To5Google, ссылаясь на выступление главы Humane Имрана Чаудри в рамках конференции Voices 2022.

Экс-сотрудники Apple анонсировали показ «убийцы» смартфонов
Фото: HumaneHumane

Отмечается, что презентация загадочного гаджета состоится весной 2023 года. На данный момент известно, что он будет представлять собой носимое устройство с лазерным проектором, который выводит изображение на ладонь. При этом изображение будет интерактивным: с ним благодаря датчику liDAR или Time of Flight можно взаимодействовать как с сенсорным дисплеем.

В 9To5Google считают, что устройство Humane, по сути, окажется традиционным Android-смартфоном, но с новым форматом ввода информации.

Говоря о своем гаджете на Voices 2022, Имран Чаудри заявил, что устройство Humane имеет больше шансов стать заменителем смартфонов, чем VR-шлемы и AR-очки. По словам Чаудри, главной проблемой хэдсетов является то, что они так или иначе изолируют человека от окружающей среды и мешают естественной коммуникации людей.

Наука и техника,Apple,
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