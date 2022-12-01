Экс-сотрудники Apple анонсировали показ «убийцы» смартфонов

Стартап Humane, состоящий из бывших сотрудников Apple, анонсировал презентацию своего первого устройства, которое, по замыслу разработчиков, положит начало отказу людей от смартфонов в пользу гаджетов нового форм-фактора. Об этом сообщает издание 9To5Google, ссылаясь на выступление главы Humane Имрана Чаудри в рамках конференции Voices 2022.

Фото: Humane Humane

Отмечается, что презентация загадочного гаджета состоится весной 2023 года. На данный момент известно, что он будет представлять собой носимое устройство с лазерным проектором, который выводит изображение на ладонь. При этом изображение будет интерактивным: с ним благодаря датчику liDAR или Time of Flight можно взаимодействовать как с сенсорным дисплеем.

В 9To5Google считают, что устройство Humane, по сути, окажется традиционным Android-смартфоном, но с новым форматом ввода информации.