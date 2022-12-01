В США заработал новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Космические силы США получили первые изображения со спутника системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает пресс-служба компании Millennium Space Systems, разработчика аппарата.

Фото: Millennium Space Systems Millennium Space Systems

Спутник был запущен в июле, после чего должен был достигнуть геостационарной орбиты и активировать все системы. Основным прибором аппарата является камера L3Harris — сейчас она передала первые изображения.

«Наша команда осталась довольна работой датчика, увидев первые снимки. Скоро мы подсоединим его к системе предупреждения о запуске ракет», — рассказал полковник Космических сил Хизер Богсти.

WFOV и подобные ему спутники фиксируют ракетные запуски по инфракрасному излучению факелов двигателей. Это позволяет вовремя привести в готовность силы ПРО и ПВО и дать им целеуказание. Камера спутника является широкоугольной и покрывает территорию протяженностью 3 тыс. километров. Калибровка приборов будет продолжаться до января 2023 года, после чего начнется эксплуатация аппарата.