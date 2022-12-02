Фанат Apple самостоятельно сделал iPhone с изогнутым экраном

Чуть менее 10 лет в мире Android-смартфонов существуют модели с изогнутым по бокам дисплеем. Несмотря на всю их эстетичность, компания Apple всячески избегает выпуска iPhone с такой же особенностью.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но там, где купертиновцы не готовы что-то менять, за дело берутся энтузиасты. Так, фанат компании переделал свой новенький iPhone 14 Pro Max в смартфон с изогнутым дисплеем, как, например, у Pixel 6 Pro или Huawei Mate 50 Pro.

По словам автора модификации, ему пришлось заменить раму из нержавеющей стали и установить новый дисплей. Остальное в девайсе осталось нетронутым.

Twitter / Lipilipsi