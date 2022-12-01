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37 минут назад

Первый Xiaomi 13 Pro уже продали на платформе подержанных устройств в Китае

runews24.ru

В Китае уже продали первый флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro через платформу подержанных устройств, сообщает издание Mydrivers. В подтверждение этого в сети уже появилась масса фотографий работающего телефона.

Первый Xiaomi 13 Pro уже продали на платформе подержанных устройств
Фото: RuNews24.ruRuNews24.ru

Напомним, что из-за смерти бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя презентацию Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro решено было перенести на неопределённый срок с 1 декабря.

В то же время, исходя из опубликованных кадров, Xiaomi 13 Pro имеет такой же дизайн, что и публиковали ранее инсайдеры. На тыльной стороне смартфона располагается большой квадратный блок с тройной камерой. Устройство в базовой версии обладает 128 ГБ флеш-памяти.

После утечки Xiaomi заявила, что прекращает сотрудничество с теми, кто не блюдет соглашение о неразглашении. Также компания не исключила обращения в суд.

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