Первый Xiaomi 13 Pro уже продали на платформе подержанных устройств

В Китае уже продали первый флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro через платформу подержанных устройств, сообщает издание Mydrivers. В подтверждение этого в сети уже появилась масса фотографий работающего телефона.

Фото: RuNews24.ru RuNews24.ru

Напомним, что из-за смерти бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя презентацию Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro решено было перенести на неопределённый срок с 1 декабря.

В то же время, исходя из опубликованных кадров, Xiaomi 13 Pro имеет такой же дизайн, что и публиковали ранее инсайдеры. На тыльной стороне смартфона располагается большой квадратный блок с тройной камерой. Устройство в базовой версии обладает 128 ГБ флеш-памяти.