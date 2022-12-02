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7 минут назад

Маск заявил о новой блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter снова будет заблокирован.

Маск заявил о новой блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как написал Маск в своём Twitter, решение было принято из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — цитирует его РИА Новости.

До этого Маск разблокировал аккаунт музыканта. Это произошло пару недель назад.

Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.

Наука и техника,Илон Маск,
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