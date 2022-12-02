Маск заявил о новой блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter снова будет заблокирован.
Как написал Маск в своём Twitter, решение было принято из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию.
«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — цитирует его РИА Новости.
До этого Маск разблокировал аккаунт музыканта. Это произошло пару недель назад.
Ранее Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США.