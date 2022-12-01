Россиянам рассказали, как удалить данные о себе из интернета

Человек часто не подозревает, когда и какие данные могут быть использованы мошенниками, любопытными коллегами или правоохранителями. Поэтому стоит чистить личную информацию в интернете. О том, как это сделать и обезопасить свою жизнь, рассказывают специалисты.

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«Профессионалы советуют пользоваться специальными приложениями, которые выполнят зачистку даже в тех сетях, о которых вы уже забыли», – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы найти себя в соцсети, если вы забыли свои данные, можно воспользоваться инструментом поиска забытых никнеймов NameCheck и отдельно обратиться с заявлением об удалении своих данных в службу поддержки поисковых платформ.

«В большинстве случаев гражданину РФ для стирания своих данных из Всемирной сети достаточно обратиться к трем самым распространенным в России сервисам: Mail.ru, Google и «Яндекс», – говорится в сообщении.

После этого операторы должны удалить всю информацию о заявителе в течение пяти дней. Также можно проверить, кто подглядывает за вами через портал «Госуслуги».

«Нужно зайти в свой профиль, перейти во вкладку «Согласия и доверенности» и выбрать пункт «Разрешения», при заходе в который появляется список тех организаций, кому вы разрешили доступ», – говорится в сообщении.

Чтобы запретить собирать о вас информацию, в настройках нужно включить кнопку «Отозвать разрешение», пишет «Лайф.ру».

«Для личного удобства большинству россиян имеет смысл оставить доступ только для сервисов «Мой налог», «Росреестр» и, возможно, Почта России, а у остальных – отозвать», – заключают эксперты.