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39 минут назад

Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замок

Ferra.ruиещё 1

Xiaomi известна своими доступными решениями для систем «умного» дома. Но в этот раз она превзошла даже саму себя.

Xiaomi представила свой самый дешевый «умный» дверной замок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания анонсировала свой новейший смарт-замок для дверей — Smart Door Lock E10. Устройство уже сейчас можно предзаказать в Китае, а его ключевой особенностью стала самая низкая цена среди аналогов даже внутри самой Xiaomi.

Устроена новинка интересным образом. Её цилиндр C-уровня проходит сквозь структуру корпуса замка, что обеспечивает повышенную безопасность. Технология в том числе позволяет эффективно предотвращать открывание двери внешней силой даже после снятия внешней панели.

Пользователям же предлагается несколько способов открытия двери, на которую установлен Smart Door Lock E10: отпечаток пальцев, пароль, одноразовый пароль, NFC, Bluetooth-ключи, смарт-часы и браслеты Xiaomi.

Сообщается также, что от четырёх AAA-батареек замок сможет проработать до одного года.

Что же до цены, то устройство просят всего 113 долларов. Массовый старт продаж намечен уже на 7 декабря.

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