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21 минуту назад

Евросоюз пригрозил Маску запретом Twitter – СМИ

Москва24иещё 10

Евросоюз пригрозил запретить Twitter на свой территории, если владелец соцсети Илон Маск не будет соблюдать правила ЕС о модерации контента. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Евросоюз пригрозил Маску запретом Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации собеседников издания, данную угрозу озвучил еврокомиссар Тьерри Бретон во время видеовстречи с Маском, которая прошла 30 ноября.

Отмечается, что Бретон заявил о необходимости придерживаться определенного списка правил. В частности, Twitter должен создать четкие критерии, по которым тот или иной пользователь может быть заблокирован, ввести "агрессивное" преследование дезинформации, отказаться от произвольного восстановления заблокированных пользователей и дать согласие на аудит соцсети к лету следующего года.

Уточняется, что если Twitter не будет придерживаться данных правил, то компания рискует нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах. Источники также сообщили, Маск неоднократно называл данный закон "очень разумным" и заявлял, что он должен применяться во всем мире.

Илон Маск наймёт нового главу Twitter

Ранее в Twitter сообщили, что с 23 ноября 2022 года соцсеть больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о коронавирусной инфекции.

До этого стало известно, что компания Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений App Store.

Наука и техника,Соцсети,Тьерри Бретон,Илон Маск,Apple,ЕС,
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