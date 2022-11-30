Микропластик в воде предложили собирать магнитом

Исследователи из Университета RMIT нашли инновационный способ быстрого удаления опасных микропластиков из воды с помощью магнитов. Звучит странно, но такой способ действительно работает.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий исследователь Ники Эштиаги говорит, что существующие методы могут потребовать до нескольких дней для удаления микропластика из воды, в то время как их изобретение достигает даже более лучших результатов всего за один час.

Они разработали адсорбенты в виде порошка, которые удаляют микропластик в 1000 раз меньше, чем те, которые в настоящее время могут быть обнаружены существующими очистными сооружениями.