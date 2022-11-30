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47 минут назад

Микропластик в вашей воде предложили собирать... Магнитом

Ferra.ru

Исследователи из Университета RMIT нашли инновационный способ быстрого удаления опасных микропластиков из воды с помощью магнитов. Звучит странно, но такой способ действительно работает.

Микропластик в воде предложили собирать магнитом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий исследователь Ники Эштиаги говорит, что существующие методы могут потребовать до нескольких дней для удаления микропластика из воды, в то время как их изобретение достигает даже более лучших результатов всего за один час.

Они разработали адсорбенты в виде порошка, которые удаляют микропластик в 1000 раз меньше, чем те, которые в настоящее время могут быть обнаружены существующими очистными сооружениями.

Исследователи разработали адсорбент с использованием наноматериалов, который они могут смешивать с водой для притягивания микропластика и растворенных загрязняющих веществ. Мухаммад Харис, первый автор исследование, сказал, что наноматериалы содержат железо, что позволило команде использовать магниты для легкого отделения микропластика и загрязняющих веществ от воды.

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