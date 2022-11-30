Стало известно, как будет выглядеть iPhone 15

Новые утечки дизайна iPhone 15 раскрывают подробности об обновленном корпусе из титана и стекла, скругленных края, Dynamic Island во всех моделях и многом другое.

Информационный портал 91Mobiles опубликовал предварительный обзор грядущей линейки iPhone 15. Вся линейка получит новый дизайн с закругленными краями, уже знакомыми пользователям по iPhone 5C. Кроме того, iPhone 15 Pro должны получить титановые рамки корпуса, что положительно скажется на прочности и надежности устройств. Все модели iPhone 15 получат дисплей с вырезом Dynamic Island и разъем USB Type-C вместно привычного для устройств Apple разъема Lightning.

Ресурс Appleinsider также утверждает, что помимо iPhone 15 и iPhone 15 Pro компания Apple выпустит iPhone 15 Ultra, среди ключевых особенностей которого будет двойная селфи-камера, сканер отпечатка пальцев TouchID, встроенный в экран, твердотельные кнопки и новые сенсоры камер.