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1 час назад

В Google Chrome исправили давнюю проблему с большим потреблением оперативной памяти ПК

runews24.ruиещё 1

В свежем обновлении браузера Google Chrome 108 заработал режим Energy Saver Mode, сообщает издание How-to Geek. Его включение позволяет заметно уменьшить потребление не только оперативной памяти, но и трат процессора.

Google Chrome начнет меньше потреблять оперативной памяти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако, по умолчанию эта функция отключена. Для ее активации нужно зайти в настройки разработчика по ссылке chrome://flags/#battery-saver-mode-available.

Эксперты отмечают, что Energy Saver Mode устанавливает браузеру лимит на фоновую активность, но в то же время и снижает число визуальных эффектов, в том числе плавный скроллинг, отличный FPS в видеороликах и прочее.

В то же время новый режим не может работать постоянно. Для его активации нужно отсутствие питания от сети или при заряде аккумулятора ниже 20%.

Наука и техника,Google,
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