Google Chrome начнет меньше потреблять оперативной памяти

В свежем обновлении браузера Google Chrome 108 заработал режим Energy Saver Mode, сообщает издание How-to Geek. Его включение позволяет заметно уменьшить потребление не только оперативной памяти, но и трат процессора.

Однако, по умолчанию эта функция отключена. Для ее активации нужно зайти в настройки разработчика по ссылке chrome://flags/#battery-saver-mode-available.

Эксперты отмечают, что Energy Saver Mode устанавливает браузеру лимит на фоновую активность, но в то же время и снижает число визуальных эффектов, в том числе плавный скроллинг, отличный FPS в видеороликах и прочее.