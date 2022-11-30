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52 минуты назад

В Ставрополе построили первый жилой дом при помощи 3D-принтера

Российская Газета

Разработчики собственного строительного 3D-принтера вместе со студентами-инженерами Северо-Кавказского федерального университета напечатали одноэтажный жилой дом. В городе он стал первым на открытом воздухе - раньше компания печатала пробное двухэтажное здание внутри помещений цеха.

В России построили первый жилой дом при помощи 3D-принтера
Фото: Пресс-служба Северо-Кавказского федерального университетаПресс-служба Северо-Кавказского федерального университета

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Участники строительства назвали главным преимуществом 3D-печати скорость. Здание площадью 100 квадратных метров возводится за 36 часов. Еще одно преимущество - низкая цена за счет экономии трудозатрат и отсутствие строительного мусора.

- Перед тем, как начать строительство первого одноэтажного дома, мы сделали два единообразных проекта - один дом мы построили классическим способом, а другой - аддитивным методом, при помощи принтера. Мы убедились, что второй способ работы намного выгоднее и быстрее - экономия получилась 36 процентов, - рассказал директор предприятия-партнера Дмитрий Москвитин.

Сейчас студенты под руководством профессионалов начали строительство двухэтажного здания под открытым небом. За три дня работы при плохой погоде удалось возвести первый этаж.

В пресс-службе СКФУ уточнили, что вуз планирует открыть научно-образовательный центр аддитивных технологий, в котором будут разрабатывать проекты зданий и строительных конструкций, которые можно напечатать при помощи принтера, а также совершенствовать бетонные смеси для разных целей.

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