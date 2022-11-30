Блогер сбросил «из космоса» два куриных яйца

Бывший инженер NASA Марк Робер с помощью метеозонда поднял на высоту в 30 км два куриных яйца и сбросил их на землю таким образом, что они не разбились. На своем YouTube-канале он опубликовал видео, в котором рассказал, что подготовка к эксперименту заняла у него три года.

Фото: скриншот скриншот

Робер проработал в NASA девять лет и он уже имеет опыт успешной посадки космических аппаратов — в агентстве инженер был задействован в проекте марсохода Curiosity. Начиная работу над экспериментом он не подозревал, что это станет для него самым «физически, финансово и умственно изнуряющим видео» за всю историю существования его канала на YouTube.

Изначальный план состоял в том, чтобы закрепить яйцо на ракете, которую поднимет в воздух воздушный шар. После набора необходимой высоты ракета должна была отправиться в полет в сторону земли и сбросить яйцо на высоте около 100 метров. Там бы оно упало на подстеленный мат — скорость «снарядов» в этот момент составила бы около 120 км/ч.

Первые три испытания на малой высоте окончились неудачами и Робер попросил помощи у более опытных сотрудников NASA. Одним из них стал Адам Штельтцнер, который работал над проектами Galileo, Cassini, Mars Pathfinder и Mars Exploration Rover. Эксперт порекомендовал команде блогера переместиться в пустыню, чтобы избежать возможных проблем с законом, и изменить конструкцию летательного аппарата.

Ракету полностью переработали и укрепили, чтобы она смогла сперва разогнаться в два раза быстрее скорости звука, а после успешно замедлиться. Для самого яйца разработали систему тепловой и механической защиты — схожие использовались для космических аппаратов. Наконец, предусмотрели и резервный план — для этого еще одно яйцо положили в наполненный мягким материалом надувной мяч.