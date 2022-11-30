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1 час назад

Apple заплатит владельцам проблемных компьютеров

Lenta.ruиещё 1

Apple договорилась о выплате компенсаций владельцам MacBook с проблемной клавиатурой. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple заплатит владельцам проблемных компьютеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американская корпорация заплатит 50 миллионов долларов (около трех миллиардов рублей) владельцам компьютеров Mac из США. В 2018 году пользователи подали коллективный иск, в котором утверждали, что Apple знала о критическом недостатке клавиатуре MacBook, но не остановила продажи ноутбуков. Истцы утверждали, что Apple скрыла наличие дефекта от потребителей.

В соглашении идет речь о ноутбуках MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, вышедших в 2015 и 2016 годах. Устройства имели клавиатуру с конструкцией «бабочка», которая на практике оказалась подвержена залипанию и поломкам. Ранее корпорация соглашалась отремонтировать клавиатуру бесплатно, однако многие потребители обращались повторно из-за новых поломок.

Уточняется, что иск подали потребители Apple из Калифорнии, Флориды, Иллинойса, Мичигана, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Вашингтона. 13,6 миллиона долларов получат сопровождавшие процесс адвокаты, два миллиона долларов будет выплачено в виде судебных издержек, 1,4 миллиона — на административные расходы. Остальную сумму получат владельцы Mac.

В ноябре 2020 года Apple достигла соглашения в судебном споре относительно обвинений в умышленном замедлении производительности iPhone. Компания согласилась выделить 113 миллионов долларов на исправление проблемы тормозящих смартфонов.

Наука и техника,Apple,
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