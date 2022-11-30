Учеными выделен ген, ответственный за бесплодие

Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики вместе со специалистами из Испании и Швейцарии смогли выделить ген, который несет ответственность за бесплодие и онкологию половых органов. Их научная работа опубликована в журнале eLife.

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Данное открытие поможет в лечении мужского и женского бесплодия, а также заинтересует профессионалов из области генетики человека и клинической генетики.

Исследовательские работы проводились на мушке-дрозофиле. У нее последовательность гена DCL3 (STARD8) имеет значительное сходство с наследственными факторами других живых организмов: насекомых, позвоночных, млекопитающих и человека.