На портале Госуслуг стал доступен SberPay

«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев.