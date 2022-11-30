Презентация Xiaomi 13 отменена из-за смерти экс-председателя КНР

«Уважаемые пользователи и друзья. Мы с сожалением сообщаем вам, что запуск новой серии Xiaomi 13 будет отложен. После подтверждения новой даты мы уведомим вас об этом как можно скорее. Спасибо вам всем за ваше понимание и поддержку», — говорится в сообщении компании.