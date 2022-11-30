Названы лучшие смарт-часы для покупки в 2022 году

Редакция портала Gizchina назвала три самых лучших модели умных часов, которые рекомендуются к покупке в 2022 году.
На первом месте оказались часы линейки Samsung Galaxy Watch 5. Единственным недостатком часов называют замену браслета, что поначалу может показаться непростой задачей для некоторых пользователей. В качестве преимуществ гаджета отметили яркий AMOLED-экран и работу датчика освещения, операционную систему Wear OS с оболочкой One UI Watch и широкий функционал системы. Отдельно выделяют высокую автономность часов, которая достигает двух дней.
Второе место в рейтинге досталось прошлогодним Apple Watch Series 7, которые отличаются от восьмого поколения лишь отсутствием датчика температуры тела. Главным преимуществом версии 2021 года называют яркий и безрамочный экран. Некоторым пользователям может не понравиться время автономной работы Apple Watch 7, которое составляет сутки, но эту проблему нивелирует быстрая зарядка мощностью 20 Вт.
Закрывает топ Huawei Watch 3, которые на базе фирменной прошивки HarmonyOS. По словам экспертов, часы от Huawei получились большими, из-за чего могут не подойти людям с маленькими запястьями. Часы похвалили за достаточно яркий экран, широкий выбор циферблатов и за функцию измерения температуры. Часы в среднем работают около трех дней от одного заряда. В качестве весомого недостатка выступает маленький выбор сторонних приложений для HarmonyOS.