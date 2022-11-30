Названы лучшие смарт-часы для покупки в 2022 году

Редакция портала Gizchina назвала три самых лучших модели умных часов, которые рекомендуются к покупке в 2022 году.

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На первом месте оказались часы линейки Samsung Galaxy Watch 5. Единственным недостатком часов называют замену браслета, что поначалу может показаться непростой задачей для некоторых пользователей. В качестве преимуществ гаджета отметили яркий AMOLED-экран и работу датчика освещения, операционную систему Wear OS с оболочкой One UI Watch и широкий функционал системы. Отдельно выделяют высокую автономность часов, которая достигает двух дней.

Второе место в рейтинге досталось прошлогодним Apple Watch Series 7, которые отличаются от восьмого поколения лишь отсутствием датчика температуры тела. Главным преимуществом версии 2021 года называют яркий и безрамочный экран. Некоторым пользователям может не понравиться время автономной работы Apple Watch 7, которое составляет сутки, но эту проблему нивелирует быстрая зарядка мощностью 20 Вт.