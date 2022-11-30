Apple заплатит многомиллионный штраф недовольным пользователям

Федеральный судья Калифорнии предварительно одобрил план Apple выплатить $50 млн (около 3 млрд руб.) для урегулирования длительного коллективного иска, связанного с компенсацией владельцам MacBook с клавиатурой-бабочкой. Об этом сообщает портал MacRumors.

Коллективный иск против Apple был подан еще в 2018 году. Истцы требовали компенсации за использование MacBook с дефектной клавиатурой-бабочкой, в которой залипали кнопки.

Отмечается, что выплата будет включать в себя гонорары адвокатов в размере $13,6 млн, судебные издержки в размере до $2 млн и $1,4 млн в виде административных расходов на урегулирование. Оставшаяся часть уже будет распределяться между пострадавшей стороной.