Apple заплатит многомиллионный штраф недовольным пользователям

Федеральный судья Калифорнии предварительно одобрил план Apple выплатить $50 млн (около 3 млрд руб.) для урегулирования длительного коллективного иска, связанного с компенсацией владельцам MacBook с клавиатурой-бабочкой. Об этом сообщает портал MacRumors.
Коллективный иск против Apple был подан еще в 2018 году. Истцы требовали компенсации за использование MacBook с дефектной клавиатурой-бабочкой, в которой залипали кнопки.
Отмечается, что выплата будет включать в себя гонорары адвокатов в размере $13,6 млн, судебные издержки в размере до $2 млн и $1,4 млн в виде административных расходов на урегулирование. Оставшаяся часть уже будет распределяться между пострадавшей стороной.
Клавиатура-бабочка появилась в ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro 2015 и 2016 годов. Новая технология должна была обеспечить улучшенное ощущение клавиш и их стабильность. Однако вскоре после выхода устройств с новой клавиатурой пользователи столкнулись с быстрым выходом кнопок из строя.