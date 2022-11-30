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21 минуту назад

Apple заплатит многомиллионный штраф недовольным пользователям

Газета.Ru

Федеральный судья Калифорнии предварительно одобрил план Apple выплатить $50 млн (около 3 млрд руб.) для урегулирования длительного коллективного иска, связанного с компенсацией владельцам MacBook с клавиатурой-бабочкой. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple заплатит многомиллионный штраф недовольным пользователям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Коллективный иск против Apple был подан еще в 2018 году. Истцы требовали компенсации за использование MacBook с дефектной клавиатурой-бабочкой, в которой залипали кнопки.

Отмечается, что выплата будет включать в себя гонорары адвокатов в размере $13,6 млн, судебные издержки в размере до $2 млн и $1,4 млн в виде административных расходов на урегулирование. Оставшаяся часть уже будет распределяться между пострадавшей стороной.

Клавиатура-бабочка появилась в ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro 2015 и 2016 годов. Новая технология должна была обеспечить улучшенное ощущение клавиш и их стабильность. Однако вскоре после выхода устройств с новой клавиатурой пользователи столкнулись с быстрым выходом кнопок из строя.

Наука и техника,Apple,
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