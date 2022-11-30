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46 минут назад

Онлайн-кинотеатры заменили россиянам спутниковое ТВ

Ferra.ru

Свежие подсчёты показали, что за последние три месяца операторы платного ТВ потеряли 15 тыс абонентов. Причём, по словам специалистов, это вовсе не означает, что россияне перестали смотреть ТВ.

Онлайн-кинотеатры заменили россиянам спутниковое ТВ
Фото: ТАССТАСС

Просто они, заявляют эксперты, перешли в онлайн-кинотеатры. Например, тот же Кинопоиск предлагает куда более удобный доступ к трансляциям матчей чемпионата мира по футболу, чем спортивные телеканалы.

Так, если в Кинопоиске они доступны в одном месте, то на ТВ их надо искать по отдельности на Матч Страна, Матч Боец и т.д.

Та же история с развлекательными телеканалами. Подавляющее большинство шоу ТНТ можно найти на RuTube и Premier. И там, в отличие от телевидения, их можно смотреть в любое время, без привязки к расписанию.

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