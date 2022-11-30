Онлайн-кинотеатры заменили россиянам спутниковое ТВ

Свежие подсчёты показали, что за последние три месяца операторы платного ТВ потеряли 15 тыс абонентов. Причём, по словам специалистов, это вовсе не означает, что россияне перестали смотреть ТВ.

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Просто они, заявляют эксперты, перешли в онлайн-кинотеатры. Например, тот же Кинопоиск предлагает куда более удобный доступ к трансляциям матчей чемпионата мира по футболу, чем спортивные телеканалы.

Так, если в Кинопоиске они доступны в одном месте, то на ТВ их надо искать по отдельности на Матч Страна, Матч Боец и т.д.