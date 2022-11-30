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44 минуты назад

Российские ученые создали первую в мире фотокарту спутника Сатурна

runews24.ru

Российским ученым удалось создать карту Гипериона – спутника Сатурна. Авторами работы стали специалисты из Московского государственного университета.

В России создали первую в мире фотокарту спутника Сатурна
Фото: RuNews24.ruRuNews24.ru

Для того, чтобы создать первую в мире карту Гипериона, они использовали методику создания фотокарт небесных тел. За ее основу был взят самый длинный пролет вдоль тела спутника, где снимки получены один за другим. Затем к этим снимкам присоединили другие изображения. Опорной сетью для карт стали 2054 характерные точки.

В последующем ученые построили цифровую модель рельефа и получили возможность создавать компьютерное моделирование различных сценариев, будто бы человечество уже находится на Гиперионе.

Как отметили специалисты, такой метод позволит ученым не только подробно изучить небесное тело, но и лучше понять теории о происхождении и эволюции Вселенной.

Наука и техника,МГУ,
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