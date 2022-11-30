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39 минут назад

Huawei раскрыла дату анонса «умных» часов со встроенными наушниками

Ferra.ru

Вчера мы писали об утечке необычных смарт-часов Huawei со встроенными наушниками. А уже сегодня компания официально объявила дату их анонса.

Huawei раскрыла дату анонса часов со встроенными наушниками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Huawei Watch Buds (именно так называется новинка) покажут нам уже 2 декабря. Руководитель Huawei Ричард Ю заявил, что устройство станет «революционным прорывом в форме и структурном дизайне носимых изделий».

С его словами сложно не согласиться. Судя по вчерашнему сливу, часы будут дублировать функционал уже существующих аналогов, но при этом будут также выступать в качестве зарядного кейса для TWS-наушников.

К сожалению, представители китайского бренда не раскрыли подробностей о технических характеристиках Watch Buds. В том числе нам неизвестно, когда и по какой цене устройство поступит в продажу.

Наука и техника,Ричард Ю,
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