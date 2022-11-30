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6 минут назад

Геомагнитная буря обрушится на Землю в первые дни декабря

Мир24

В атмосфере Солнца обнаружили «похожую на каньон» корональную дыру. Ученые полагают, что она в скором времени выпустит высокоскоростной поток солнечного ветра в сторону Земли. Поток достигнет нашей планеты 1-2 декабря и вызовет геомагнитную бурю, сообщает Live Science.

На Землю обрушится геомагнитная буря
Фото: nasanasa

Корональные дыры – области менее горячей и плотной плазмы в верхних слоях солнечной атмосферы. На снимках они кажутся темными пятнами. Оттуда вылетает солнечный материал со скоростью до 2,9 млн км/час).

Частицы солнечного ветра, достигая атмосферы Земли, становятся причиной геомагнитных бурь и полярных сияний. По прогнозам, в начале декабря планету ждет шторм класса G-1. Он относится к категории слабых, но, тем не менее, может повлиять на работу электросетей, мобильных устройств и спутниковых систем.

Ученые отметили, что сейчас Солнце вступает в активную фазу 11-летнего цикла, поэтому солнечных пятен, вспышек и бурь становится все больше. Активность звезды будет расти в течение нескольких лет и достигнет максимума в 2025 году, после чего снова начнет снижаться.

Самой крупной солнечной бурей в современной истории считается событие Каррингтона в 1859 году. Его мощность была сравнима с 10 миллиардами атомных бомб. Событие вывело из строя телеграфные системы во всей Европе и вызвало полярные сияния в низких широтах вплоть до Карибского моря.

Но, как показали исследования, в истории планеты случались и более мощные бури. Ученые не исключают, что вскоре они могут повториться.

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