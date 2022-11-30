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1 час назад

Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона Google

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры предстоящего бюджетного смартфона Google Pixel 7a, сообщает портал Smartprix.

Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона Google
Фото: OnLeaks/TwitterOnLeaks/Twitter

По данным источника, новинка получит идентичный базовой модели Pixel 7 дизайн. При этом разница в размерах окажется несущественной. Pixel 7a получит небольшие рамки по всему периметру экрана и высокий «подбородок».

Кнопки регулировки громкости, включения, решетка динамика и порт USB Type-C сохранят свое расположение. Ранее считалось, что в смартфоне появится разъем для наушников, однако рендеры указывают на обратное.

Ожидается, что Pixel 7a получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, пару основных камер производства Sony и беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. За производительность бюджетного гаджета будет отвечать флагманский чип Tensor G2, используемый в Pixel 7 и 7 Pro.

Дата презентации Pixel 7a пока не раскрывается. По слухам, анонс новинки может состояться в первой половине 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что каждый пятый владелец Pixel 7 недоволен работой своего смартфона.

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