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55 минут назад

Россиянам рассказали, как проверить WhatsApp на предмет взлома

Газета.Ruиещё 1

Появление новых контактов в телефонной книге смартфона может говорить о взломе аккаунта пользователя устройства в WhatsApp. Об этом со ссылкой на директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова сообщает агентство «Прайм».

Россиянам рассказали, как проверить WhatsApp на предмет взлома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приложение синхронизируется с ней [телефонной книгой] в режиме реального времени, и новые неизвестные контакты должны вызвать подозрения о вероятной компрометации программы, а вместе с ней и всего гаджета», — подчеркнул Мясоедов.

Кроме того, по словам эксперта, цельность аккаунта WhatsApp можно проверить по сообщениям, которые хранятся в архиве. Архив – это раздел программы, в котором по умолчанию сохраняются скрытые диалоги. Появление в них неизвестных записей также свидетельствует о высокой вероятности взлома.

«Если злоумышленник уже получил доступ к программе, скорее всего, он подчистит следы, но с высокой долей вероятности забудет про архив», – подчеркнул эксперт.

Мясоедов отметил, что для защиты от взлома WhatsApp стоит воздержаться от использования публичных сетей Wi-Fi, скачивания gif-анимаций и других файлов от неизвестных отправителей, а также от использования сторонних клиентов WhatsApp.

«Если же мессенджер все-таки был взломан или вы потеряли к нему доступ, то необходимо написать в службу поддержки разработчика с просьбой деактивировать аккаунт», — заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» писала, что у WhatsApp скоро появится версия для планшетов.

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