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21 минуту назад

Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России

Lenta.ruиещё 4

В России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, передает ТАСС.

Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Как отмечает агентство, испытания вакцины должны завершиться до конца года.

Ранее в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что первая в России вакцина против новых вариантов омикрон-штамма готова к испытаниям. Препарат был создан с обновленным набором антигенов для борьбы с более поздними подвидами COVID-19. По словам специалиста, выход вакцины на рынок откладывается из-за процедуры регистрации.

Из новых вариантов коронавируса сейчас наибольшие опасения у ученых вызывает штамм «цербер». «Насколько вакцина от ВА.4 и ВА.5 будет эффективна против "цербера", я не знаю. Я ее не проверял. У нас нет этого штамма, и мониторинга нет», — уточнил Гинцбург.

Наука и техника,Роспатент,
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