Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России

В России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, передает ТАСС.

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Он уточнил, что препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Как отмечает агентство, испытания вакцины должны завершиться до конца года.

Ранее в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что первая в России вакцина против новых вариантов омикрон-штамма готова к испытаниям. Препарат был создан с обновленным набором антигенов для борьбы с более поздними подвидами COVID-19. По словам специалиста, выход вакцины на рынок откладывается из-за процедуры регистрации.