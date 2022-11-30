На орбитальной станции «Тяньгун» впервые находится 6 тайконавтов

29 ноября космический корабль «Шэньчжоу-15» состыковался со станцией и доставил на нее Фэя Цзюньлуна, Дэна Цинмина и Чжана Лу. Их встретили члены предыдущей экспедиции «Шэньчжоу-14», Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ, которые провели на станции последние полгода и присутствовали при стыковке к ней двух лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-14» вернется на Землю в начале декабря. Ожидается, что после этой смены экипажа на станции начнутся научные эксперименты в двух недавно установленных модулях. В данный момент на «Тяньгун» установлено 24 шкафа-ячейки с оборудованием для опытов.