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15 минут назад

Число людей на китайской орбитальной станции "Тяньгун" впервые достигло 6

Газета.Ruиещё 2

На станции «Тяньгун» впервые находятся одновременно шесть тайконавтов. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

На орбитальной станции «Тяньгун» впервые находится 6 тайконавтов
Фото: Shujianyang/Wikimedia CommonsShujianyang/Wikimedia Commons

29 ноября космический корабль «Шэньчжоу-15» состыковался со станцией и доставил на нее Фэя Цзюньлуна, Дэна Цинмина и Чжана Лу. Их встретили члены предыдущей экспедиции «Шэньчжоу-14», Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ, которые провели на станции последние полгода и присутствовали при стыковке к ней двух лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-14» вернется на Землю в начале декабря. Ожидается, что после этой смены экипажа на станции начнутся научные эксперименты в двух недавно установленных модулях. В данный момент на «Тяньгун» установлено 24 шкафа-ячейки с оборудованием для опытов.

«Тяньгун» — это первая китайская многомодульная космическая станция, предназначенная для долговременного посещения. Ее масса превышает 60 тонн, и по размерам и общему облику она напоминает советскую станцию «Мир».

Ранее китайцы рассказали о планах строительства лунной базы к 2028 году.

Наука и техника,Ян Лю,
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