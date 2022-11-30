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19 минут назад

Apple "заберет" эксклюзивные права на производство iPhone 15 Pro из-за протестов

Ferra.ruиещё 1

Foxconn уже давно является ближайшим партнером Apple, причем сборка Pro-версий смартфонов обычно осуществляется исключительно ей. Однако из-за недавних протестов на заводе компания рискует потерять это право, о чем и пишет MyDrivers.

Foxconn может лишиться эксклюзивных прав на сборку iPhone 15 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По некоторым данным, протесты, как минимум, приведут к прямому сокращению производства iPhone на 10% и уменьшению поставок на десятки миллионов единиц.

Согласно сообщениям аналитика Минг-Чи Куо, Foxconn будет сложно продолжать оставаться эксклюзивным сборщиком серии iPhone 15 Pro, поскольку Apple хочет “диверсифицировать риски поставок”, так что будущие флагманы Apple вполне могут начать собирать в той же самой Индии.

Такой шаг Apple будет вполне разумным. Так, компания сможет защитить себя, чтобы избежать повторения инцидента.

Наука и техника,Массовые беспорядки,Ситуация в мире,Apple,
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