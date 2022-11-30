В Xiaomi заявили о превосходстве Snapdragon 8 Gen 2 над A16 от Apple

Практически сразу после анонса топового чипа Snapdragon 8 Gen 2, в Сети появились его сравнения с актуальным процессором Apple A16.

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Тогда результаты бенчмарков показали, что новинка от Qualcomm еле дотягивает до прошлогоднего A15. Но свежее заявление Xiaomi всячески это отрицает.

По словам представителей бренда, CPU Snapdragon 8 Gen 2 на 37% быстрее такового у предшественника, а GPU и вовсе на 42%.

Вместе с тем в Xiaomi утверждают, что такие показатели позволяют говорить о том, что SoC Qualcomm на уровне Apple A16 Bionic по части процессорных мощностей, а графически и вовсе выше.