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47 минут назад

Xiaomi: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 оказался частично мощнее новейшего чипа Apple A16

Ferra.ruиещё 1

Практически сразу после анонса топового чипа Snapdragon 8 Gen 2, в Сети появились его сравнения с актуальным процессором Apple A16.

В Xiaomi заявили о превосходстве Snapdragon 8 Gen 2 над A16 от Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Тогда результаты бенчмарков показали, что новинка от Qualcomm еле дотягивает до прошлогоднего A15. Но свежее заявление Xiaomi всячески это отрицает.

По словам представителей бренда, CPU Snapdragon 8 Gen 2 на 37% быстрее такового у предшественника, а GPU и вовсе на 42%.

Вместе с тем в Xiaomi утверждают, что такие показатели позволяют говорить о том, что SoC Qualcomm на уровне Apple A16 Bionic по части процессорных мощностей, а графически и вовсе выше.

Так это или нет, узнаем совсем скоро. Уже 1 декабря компания представит свои первые смартфоны на базе новейшего чипа линейки Snapdragon — Xiaomi 13 и 13 Pro.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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