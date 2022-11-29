Магнитное поле Земли спасает эмбрионы рыб от гибели

Эмбрионы рыбок данио-рерио часто гибнут в отсутствие магнитного поля и развиваются с серьезными аномалиями. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Магнитное поле Земли существует в течение нескольких миллиардов лет, и появилось еще до вероятного зарождения жизни. Оно обеспечивает защиту атмосферы и обитателей от солнечного ветра и космической радиации, и без него Земля скорее всего бы стала похожа на Марс.

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Кроме того, оно влияет на некоторых животных.

Специалисты Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН и их коллеги из других университетов выяснили, что на рыбок данио-рерио магнитное поле оказывает непосредственное влияния. Данио-рерио - это неприхотливая рыба, а некоторые ее породы обладают прозрачным телом, из-за чего их удобно изучать. Со вторых по пятые сутки после оплодотворения авторы помещали развивающихся рыбок в условия, где магнитного поля практически нет, а часть эмбрионов в это время оставалась в геомагнитном поле. В ходе развития эмбрионов ученые непрерывно отслеживали их параметры тела с помощью микроскопов, в том числе частоту сердечных сокращений и здоровье органов.

Результаты показали, что в магнитном вакууме снижалась выживаемость рыб. Кроме того, от 5,5 до 12,5% зародышей, развивавшихся без геомагнитного поля при нормальном световом режиме и постоянном освещении соответственно, оказались с разнообразными дефектами развития — водянка, искривление тела и прочие. Частота сердечных сокращений увеличилась примерно на десять ударов в минуту, а у эмбрионов, находившихся в нулевом магнитном поле при постоянном освещении, интервал между сердцебиениями был более изменчив. Авторы исследования считают, что их работа имеет не только фундаментальное научное значение, но и важна для развития космонавтики. При дальних космических полетах люди надолго выйдут из магнитного поля Земли, и, вероятно, его отсутствие повлияет на здоровье и на вероятную беременность схожим образом.