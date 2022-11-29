Twitter откажется от борьбы с фейками о коронавирусе

Социальная сеть Twitter, владельцем которой стал предприниматель Илон Маск, откажется от борьбы с фейками о коронавирусе. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети на сайте платформы.
«Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19», — говорится в сообщении.
Ранее Илон Маск рассказал, что планирует реформировать социальную сеть, назвав свои действия «битвой за будущее цивилизации».
«Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания», — заявил владелец соцсети.
В 2020 году Twitter разработал свод правил в отношении дезинформации о коронавирусной инфекции.