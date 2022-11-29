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30 минут назад

Twitter откажется от борьбы с фейками о коронавирусе

Lenta.ru

Социальная сеть Twitter, владельцем которой стал предприниматель Илон Маск, откажется от борьбы с фейками о коронавирусе. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети на сайте платформы.

Twitter откажется от борьбы с фейками о коронавирусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск рассказал, что планирует реформировать социальную сеть, назвав свои действия «битвой за будущее цивилизации».

«Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания», — заявил владелец соцсети.

В 2020 году Twitter разработал свод правил в отношении дезинформации о коронавирусной инфекции.

Наука и техника,Илон Маск,
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