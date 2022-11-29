Компания Starlink повысила интернет-тариф для Украины с 60 до 75 долларов в месяц. Об этом говорится в письмах, которые компания SpaceX Илона Маска направила украинским клиентам.

В документе говорится, что также подорожает оборудование. Так, терминал и антенна теперь обойдутся в 700 долларов вместо 500 ранее.

Уточняется, что новые цены начнут действовать с 29 декабря.