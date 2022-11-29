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1 час назад

Компания Starlink Илона Маска повысила тарифы для украинцев

Вечерняя Москваиещё 1

Компания Starlink повысила интернет-тариф для Украины с 60 до 75 долларов в месяц. Об этом говорится в письмах, которые компания SpaceX Илона Маска направила украинским клиентам.

В документе говорится, что также подорожает оборудование. Так, терминал и антенна теперь обойдутся в 700 долларов вместо 500 ранее.

Маск объяснил отказ от финансирования Starlink на Украине

Уточняется, что новые цены начнут действовать с 29 декабря.

Ранее компания SpaceX в судебном порядке потребовала от украинской ООО «Старлинк» досрочно прекратить использование торговой марки с данным названием, пишут «Известия».

Наука и техника,Видео,SpaceX,
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