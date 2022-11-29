Apple назвала лучшие приложения и игры 2022 года

Компания Apple выбрала победителей ежегодной премии App Store Awards, определив 16 лучших, как считают разработчики техногиганта, приложений и игр из официального маркетплейса App Store в нынешнем году.
В 2022-м по всей видимости в корпорации постарались разнообразить сообщества разработчиков со всего мира, отметив приложения и игры, в том числе, за «исключительный опыт и глубокое культурное влияние».
По итогу лучшим приложением года для iPhone специалисты Apple выбрали BeReal, которое дает возможность публиковать фотографии и переписываться с друзьями. Особенность заключается в том, что в программе нет фильтров и масок, поэтому фото выглядят максимально живыми и приближенными к реальности.
Игрой года для iPсмартфонов hone стала Apex Legends Mobile.
Для iPad лучшим приложением выбрали GoodNotes 5 от Time Base Technology Limited, которое имеет наилучшую поддержку Apple Pencil при написании заметок.
Для Mac лучшим приложением было признано MacFamilyTree 10 для создания генеалогического дерева.
А вот для смарт-часов Apple Watch лучшим стало приложение Gentler Streak для контроля состояния здоровья при физических нагрузках.
С полным перечнем лауреатов премии App Store Awards 2022 можно ознакомиться на сайте Apple.