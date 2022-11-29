Epson прекратит производить лазерные принтеры

Крупный производитель оргтехники Epson анонсировал прекращение выпуска лазерных принтеров. Об этом сообщает издание TechRadar.

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В опубликованном в блоге компании сообщении говорится, что корпорация решилась на такой шаг ради экологии. По оценкам Epson, струйные принтеры, на производство которых фирма сделает акцент, потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лазерные принтеры.

По словам представителей компании, струйные принтеры помогут «ограничить ресурсы, используемые во время производства и доставки». В материалах корпорации говорится, что струйные принтеры потребляют на 85 процентов меньше энергии, чем лазерные принтеры. Также во время производства последних в атмосфере оказывается больше углекислого газа. Производство лазерных принтеров запланировали прекратить в 2026 году.

Журналисты TechRadar отметили, что стоимость печати одной страницы на струйных принтерах, как правило, дороже, чем на лазерном оборудовании. Также в 2021 году Epson объявила об инвестициях в устойчивые инновации в размере 100 миллиардов йен или около 44 миллиардов рублей.