В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
33 минуты назад

Epson прекратит производить лазерные принтеры

Lenta.ru

Крупный производитель оргтехники Epson анонсировал прекращение выпуска лазерных принтеров. Об этом сообщает издание TechRadar.

Epson прекратит производить лазерные принтеры
Фото: UnsplashUnsplash

В опубликованном в блоге компании сообщении говорится, что корпорация решилась на такой шаг ради экологии. По оценкам Epson, струйные принтеры, на производство которых фирма сделает акцент, потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лазерные принтеры.

По словам представителей компании, струйные принтеры помогут «ограничить ресурсы, используемые во время производства и доставки». В материалах корпорации говорится, что струйные принтеры потребляют на 85 процентов меньше энергии, чем лазерные принтеры. Также во время производства последних в атмосфере оказывается больше углекислого газа. Производство лазерных принтеров запланировали прекратить в 2026 году.

Журналисты TechRadar отметили, что стоимость печати одной страницы на струйных принтерах, как правило, дороже, чем на лазерном оборудовании. Также в 2021 году Epson объявила об инвестициях в устойчивые инновации в размере 100 миллиардов йен или около 44 миллиардов рублей.

В конце августа пользователи принтеров Epson пожаловались на прекращение работы оборудования после определенного периода использования. По словам специалистов, в принтерах оказалась заложена функция «запланированного устаревания».

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители