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31 минуту назад

Представлен «аэрокосмический» смартфон ZTE Axon 40 Ultra Space Edition

MobiDevices

Китайский бренд ZTE анонсировал новый смартфон ZTE Axon 40 Ultra Space Edition. Одной из главных особенностей новинки является селфи-камера, интегрированная под экран.

ZTE представила «аэрокосмический» смартфон
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Дизайн и дисплей

Дизайн ZTE Axon 40 Ultra Space Edition вдохновлен светом и тенью путешествий во времени. На задней панели гаджета имеются три датчика камеры, имитирующие дизайн иллюминатора, делая общее пространство более эстетичным. Задняя крышка смартфона изготовлена из керамического материала HT Xuanjing в сочетании с интегрированным процессом нанолитья. ZTE Axon 40 Ultra Space Edition обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает 1500 нит. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 8 Gen 1 в тандеме с оперативной памятью стандарта LPDDR5 и встроенной памятью стандарта UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Камеры

На задней панели смартфона располагается тройная основная камера с датчиками:

главный модуль Sony IMX787 на 64 Мп с фокусным расстоянием 16 мм;сверхширокоугольный объектив Sony IMX787 на 64 Мп с фокусным расстоянием 35 мм;перископный модуль с фокусным расстоянием 91 мм (5,7-кратноый оптический зум).

Поддерживается одновременную запись и съёмку несколькими камерами, супер ночной режим, и другие функции изображения.

Прочее

Также ZTE Axon 40 Ultra Space Edition может похвастаться двухчастотным позиционированием L1 + L5, инфракрасным пультом дистанционного управления, поддержкой двухрежимного 5G, NFC и независимым чипом безопасности.

Доступность, цена

Продажи ZTE Axon 40 Ultra Space Edition стартуют с 6 декабря. Цена следующая:

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5898 юаней ($825);18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 7698 юаней ($1075).

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