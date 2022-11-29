ZTE представила «аэрокосмический» смартфон

Китайский бренд ZTE анонсировал новый смартфон ZTE Axon 40 Ultra Space Edition. Одной из главных особенностей новинки является селфи-камера, интегрированная под экран.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Дизайн и дисплей

Дизайн ZTE Axon 40 Ultra Space Edition вдохновлен светом и тенью путешествий во времени. На задней панели гаджета имеются три датчика камеры, имитирующие дизайн иллюминатора, делая общее пространство более эстетичным. Задняя крышка смартфона изготовлена из керамического материала HT Xuanjing в сочетании с интегрированным процессом нанолитья. ZTE Axon 40 Ultra Space Edition обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает 1500 нит. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 8 Gen 1 в тандеме с оперативной памятью стандарта LPDDR5 и встроенной памятью стандарта UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Камеры

На задней панели смартфона располагается тройная основная камера с датчиками:

главный модуль Sony IMX787 на 64 Мп с фокусным расстоянием 16 мм;сверхширокоугольный объектив Sony IMX787 на 64 Мп с фокусным расстоянием 35 мм;перископный модуль с фокусным расстоянием 91 мм (5,7-кратноый оптический зум).

Поддерживается одновременную запись и съёмку несколькими камерами, супер ночной режим, и другие функции изображения.

Прочее

Также ZTE Axon 40 Ultra Space Edition может похвастаться двухчастотным позиционированием L1 + L5, инфракрасным пультом дистанционного управления, поддержкой двухрежимного 5G, NFC и независимым чипом безопасности.

Доступность, цена

Продажи ZTE Axon 40 Ultra Space Edition стартуют с 6 декабря. Цена следующая: