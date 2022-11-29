БелАЗ представил в России новейшие разработки

БелАЗ представил свои инновационные разработки в России. Соответствующую презентацию представители завода провели во время участия в российских конференциях 29 ноября. Белорусские машиностроители раскрыли, какие инновации используются в работе БелАЗа.

Фото: bestbelarus.by bestbelarus.by

Белорусские машиностроители познакомили российских коллег с инновационными разработками в горнодобывающей промышленности, передает БЕЛТА. Презентацию разработок провели представители БелАЗ на 10-й международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» в Кировске, а также на X Уральском горнопромышленный форуме «Рудник будущего».

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Заместитель главного конструктора БелАЗа Павел Матвеев рассказал, что предприятие ведет постоянную работу над повышением производительности своей карьерной техники и уменьшением стоимости перевозки горной массы.

«Мы смотрим не только на использование природного газа и электричества, но и присматриваемся к таким видам топлива, как водород и метанол, но это уже другая страница нашего развития, которую мы перелистнем в обозримом будущем», – подчеркнул он.

Кроме того, директор по сервису Торгового дома «БелАЗ» Борис Горбунов презентовал новые разработки техники на альтернативных источниках энергии. Он уточнил, что на данный момент экологичность является одним из ключевых направлений инновационной деятельности завода.