Xiaomi впервые показала свой топовый флагман 13 Pro

Уже 1 декабря Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой покажет целый ряд новинок. Помимо обновлённой MIUI 14 и беспроводных наушников нового поколения, компания также представит долгожданную линейку флагманов Xiaomi 13.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но, как это часто бывает, накануне мероприятия в Сети появилось изображение грядущей новинки. Причём поделился им сам производитель.

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Снимок демонстрирует нам заднюю панель Xiaomi 13 Pro. Судя по нему, девайс получит квадратный блок основной камеры, в котором разместится три сенсора. Как и в случае с Xiaomi 12S Ultra, при создании новинки бренд скооперировался с Leica.