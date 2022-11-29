Выбранный Роналду смартфон удивил пользователей Сети

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду использует смартфон от китайской компании Huawei. Как сообщает Gizmochina, такой выбор спортсмена удивил пользователей сети из Китая.

Отмечается, что интерес к гаджету футболиста китайцы проявили после появления публикации в местной соцсети Weibo. Судя по снимку, Роналду пользуется Huawei Mate RS Porsche Design Edition 2018 года выпуска.

Газета.ru

Позже выяснилось, что фотография была сделана в 2021 году. По неофициальной информации, Роналду использует до восьми мобильных телефонов, а Huawei предпочитает включать только в салоне автомобиля вместо навигатора.

Журналисты не исключили, что Porsche предлагал кастомизированный Huawei Mate RS как часть пакета при покупке автомобиля, за рулем которого был замечен Роналду.

Смартфон оснащен 40-мегапиксельной камерой Leica и использует разблокировку с помощью отпечатков пальцев на экране. Смартфон был выпущен в черном и красном цветовых вариантах.