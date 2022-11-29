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13 минут назад

Выбранный Криштиану Роналду смартфон удивил пользователей сети

Газета.Ru

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду использует смартфон от китайской компании Huawei. Как сообщает Gizmochina, такой выбор спортсмена удивил пользователей сети из Китая.

Выбранный Роналду смартфон удивил пользователей Сети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что интерес к гаджету футболиста китайцы проявили после появления публикации в местной соцсети Weibo. Судя по снимку, Роналду пользуется Huawei Mate RS Porsche Design Edition 2018 года выпуска.

Газета.ru

Позже выяснилось, что фотография была сделана в 2021 году. По неофициальной информации, Роналду использует до восьми мобильных телефонов, а Huawei предпочитает включать только в салоне автомобиля вместо навигатора.

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Журналисты не исключили, что Porsche предлагал кастомизированный Huawei Mate RS как часть пакета при покупке автомобиля, за рулем которого был замечен Роналду.

Смартфон оснащен 40-мегапиксельной камерой Leica и использует разблокировку с помощью отпечатков пальцев на экране. Смартфон был выпущен в черном и красном цветовых вариантах.

Ранее сообщалось, что Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в фильмах студии Marvel, впервые за многие годы сменил свой старый iPhone 6S на новый смартфон.

Наука и техника,Крис Эванс,Криштиану Роналду,
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