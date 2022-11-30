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16 минут назад

Xiaomi представит дешевую альтернативу популярному компьютеру Apple

Газета.Ruиещё 1

В ходе масштабной презентации 1 декабря компания Xiaomi представит свой первый настольный ПК. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Xiaomi представит дешевую альтернативу компьютеру Apple
Фото: XiaomiXiaomi

Xiaomi опубликовала тизер устройства, которое получит название Mini Host и выступит прямым конкурентом Apple Mac mini. Одним из основных преимуществ подобных мини-ПК является компактный размер, который позволяет носить их с собой или экономить место на рабочем столе по сравнению с системным блоком.

Какие-либо характеристики Xiaomi Mini Host пока не раскрываются. Неизвестно, на какую аудитории будет рассчитано устройство, будет ли оно подходить только для выполнения офисных задач, или предложит высокопроизводительное железо, способное запускать сложные процессы, как Mac mini.

Также неизвестна и цена новинки. Предполагается, что она окажется ниже той, за которую Apple продает свой мини-ПК.

Ожидается, что 1 декабря Xiaomi представит смартфоны линейки Xiaomi 13, обновленную версию складного Mix Fold 2, компьютер Mini Host, а также новые часы и наушники, постеры которых уже были показаны компанией.

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