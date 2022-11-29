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35 минут назад

Бывшая жена Маска рассказала о «ракетах» миллиардера

Газета.Ru

Британская актриса Талула Райли, вторая жена миллиардера и гендиректора Twitter Илона Маска, рассказала, как на третьем свидании бизнесмен предложил ей «показать свои ракеты» и имел в виду ролики с разработками космической компании SpaceX. Об этом сообщает таблоид Daily Star со ссылкой на биографа Маска Эшли Вэнс.

Бывшая жена Маска рассказала о «ракетах» миллиардера
Фото: Газета.ru Газета.ru

На третьем свидании 37-летняя актриса и предприниматель после обеда сходили в галерею современного искусства White Cube, а затем вернулись в гостиничный номер Маска.

«Маск сказал, что хочет показать ей свои ракеты. Актриса вспомнила свои ощущения от того момента: «Я была настроена скептически, но он действительно показывал мне видео с ракетами. Один раз», — говорится в публикации.

Биограф миллиардера Эшли Вэнс также рассказала, что в настоящее время Маск действительно находится в постоянной работе из-за планов по развитию соцсети Twitter.

«Для большинства людей это было бы своего рода экстраординарной ситуацией, но для Илона это своего рода стандартная операционная процедура — вести бизнес в хаосе», — заключила она.

Ранее Райли рассказывала, как Илон Маск однажды посреди ночи вышел на улицу, чтобы подобрать цветы для нее.

Маск и Райли впервые поженились в 2010 году, а развелись в 2012 году. Пара снова сыграла свадьбу в 2013 году, однако в 2016 году супруги развелись во второй раз.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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