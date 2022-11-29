App Store назвали «пародией прежнего себя»

Магазин приложений App Store больше не является жемчужиной экосистемы Apple, так как разработчики стали злоупотреблять рекламой и хуже модерировать площадку. Об этом пишут журналисты Business Insider.

«После 15 лет использования «айфонов» я нахожу магазин приложений пародией прежнего себя. Первая проблема связана с рекламой, которая становится все более и более навязчивой», — отметил автор публикации.

По словам журналиста, дело не в наличии рекламы, а в том, как Apple навязчиво использует ее в магазине приложений.

«Это стало действительно раздражать. Например, когда я ищу приложение, меня засыпают рекламой других приложений, а иногда даже продуктов, которые не имеют отношения к тому, что я ищу», — возмутился он.

Второй проблемой автор назвал то, что приложения все чаще просто занимают место в памяти смартфона. В App Store куча приложений, которые «являются мусором», констатировал он.

«Я думаю, что вопиющим недавним примером было то, что приложения для азартных игр появились в разделе «Вам также может понравиться», когда пользователи искали приложения для лечения зависимости от лудомании», — заключил журналист.