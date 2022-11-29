Ученые признали победу гусей над людьми в битве за территорию

«Когда они принимают решение покинуть парк, им выгодно, потому что в другом месте есть ресурс, к которому они хотят получить доступ. Однако если мы их пугаем, то они возвращаются буквально в течение часа на удобное для них место. Конечно, есть гуси, которые не вернулись в парк, но они не покинули пределы города. Это значит, что в городе им жить легче, чем мы думали», – отметили ученые.