В Британии могут запретить дипфейк-порно

Правительство Великобритании планирует внести поправки в законопроект о безопасности в Интернете, чтобы запретить распространение дипфейк-порно без согласия всех актеров. Правонарушителям будет грозить «тюремное заключение».

Фото: Cq.ru Cq.ru

Источник фото: Jim Meskimen По мнению властей, съемка или публикация интимных изображений человека без его согласия может нанести ему необратимый ущерб. Кроме этого, будут ужесточены законы в отношении downblousin — съемкой женской груди без согласия самой женщины.

Нейросети по замене лица часто используют для различных развлекательных видео, в которых одного актера заменяют на другого. Однако, дипфейк-порно стало большой проблемой для многих звезд, чьи лица «накладывают» на порноактрис.

Принятие законопроекта было отложено из-за ситуации со сменой премьер-министра в стране, но теперь власти планируют вернуть его в парламент для дальнейшего обсуждения.