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46 минут назад

В Британии могут запретить распространение дипфейк-порно

Cq.ru

Правительство Великобритании планирует внести поправки в законопроект о безопасности в Интернете, чтобы запретить распространение дипфейк-порно без согласия всех актеров. Правонарушителям будет грозить «тюремное заключение».

В Британии могут запретить дипфейк-порно
Фото: Cq.ruCq.ru

Источник фото: Jim Meskimen По мнению властей, съемка или публикация интимных изображений человека без его согласия может нанести ему необратимый ущерб. Кроме этого, будут ужесточены законы в отношении downblousin — съемкой женской груди без согласия самой женщины.

Нейросети по замене лица часто используют для различных развлекательных видео, в которых одного актера заменяют на другого. Однако, дипфейк-порно стало большой проблемой для многих звезд, чьи лица «накладывают» на порноактрис.

Принятие законопроекта было отложено из-за ситуации со сменой премьер-министра в стране, но теперь власти планируют вернуть его в парламент для дальнейшего обсуждения.

Согласно текущей статистике в Англии и Уэльсе, каждому четырнадцатому взрослому человеку угрожали поделиться его интимными фотографиями.

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