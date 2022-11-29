Маск намекнул на начало войны против корпорации Apple

В то время как все в Сети обсуждают неординарные решения Илона Маска касательно социальной сети «Твиттер», американский бизнесмен, кажется, собирается пойти против корпорации Apple. Со слов миллиардера, компания пригрозила удалить его соцсеть из маркетплейса App Store, при этом по какой именно причине она не указывает.

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Также Маск напомнил о некоем секретном налоге в 30 процентов, который корпорация взимает с пользователей во время оплаты различных услуг в соцсети. App Store от Apple является единственным способом распространения приложений на смартфоны iPhone. Если «Твиттер» будет удален, то социальная платформа потеряет одну из своих ключевых площадок по распространению.

Ещё бизнесмен подчеркнул, что Apple целиком убрала свою рекламу из социальной сети и, судя по всему, больше не собирается её приобретать. После этого Маск обнародовал мем, в котором показан автомобиль, который выбирает между налогом в 30 процентов и войной второй вариант. Позднее публикация была удалена.